بريطانيا : من المخيب جداً منع روسيا و الصين مجلس الأمن من الرد على الاستخدام المروع للكيماوي في سوريا

أعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، عن خيبة أمل بلاده إزاء “الفيتو” الروسي الصيني الذي عرقل قرارًا لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري.

وقال جونسون، في بيان، نقله موقع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، “إنه من المخيب جدًا أن تمنع روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءات ردًا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأضاف أن “تحقيقًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي وجد أن النظام السوري وتنظيم داعش هما المسؤولان عن استخدام الهجمات (الكيميائية) ضد الشعب السوري”.

وتابع أنه “بالرغم من تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار إلا أن روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ أي إجراء”.

ومضى وزير الخارجية بالقول إن “المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين، ستواصل السعي وراء تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية البشعة، والعمل على ردع استخدام المزيد من تلك الأسلحة في سوريا وغيرها”. (ANADOLU)

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