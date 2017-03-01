بعد 3 عقود .. عدد ” الروبوتات ” سيفوق تعداد البشر بنحو 4 مليارات

توقع رجل أعمال ياباني أن عدد #الروبوتات الذكية سيفوق تعداد البشر على وجه الكرة الأرضية بحلول عام 2040.

وقال، ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف، سوفت بانك، إن نحو تريليون من الرقائق المصممة لما يسمى بـ”إنترنت الأشياء” أو “شبكات الإنترنت” (IoT)، ستصل إلى جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الـ20 المقبلة.

وتقدم السيد، سون، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات ARM أيضا، بالعديد من التصريحات حول هذا الأمر، في المؤتمر العالمي لأجهزة المحمول في برشلونة، حيث قال إن عدد رقاقات “خلايا الدماغ” سيفوق عدد الخلايا العصبية البشرية بحلول العام 2018.

وتوقع رجل الأعمال الياباني أن جيشا يتكون من 10 مليارات من الروبوتات الذكية المصممة لمساعدة البشر، سيستمر في النمو على مدى السنوات الـ25 القادمة.

ولكن حذر السيد، سون، من هذا التقدم الكبير المحفوف بالمخاطر بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، حيث ذكر أن هنالك حوالي 500 رقاقة ARM في السيارة الواحدة، وهي غير آمنة على الإطلاق. كما توقع أن 64% من الهجمات الإلكترونية ستكون من خلال قرصنة “شبكات الإنترنت” في المستقبل.

وأثيرت مخاوف عديدة من استخدام القراصنة لأجهزة IoT، في عمليات مهاجمة، أو التجسس على المستخدمين داخل منازلهم.

ففي العام الماضي على سبيل المثال، هاجم القراصنة مواقع مثل تويتر وباي بال، وسبوتيفي، وذلك من خلال استهداف مئات الآلاف من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، عبر الملايين من عناوين الإنترنت في واحدة من أكبر الهجمات على الإطلاق.

ويشير مصطلح “إنترنت الأشياء” (IoT) إلى شبكة الاتصال الذكية بين الأجهزة والمستشعرات خلافا لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث يمكنها التواصل فيما بينها من خلال شبكة الإنترنت.

وتحتاج هذه الأجهزة إلى رقائق للعمل، حيث تخطط شركة البرمجيات ARM بالتعاون مع، سوفت بانك، لإطلاق تريليون رقاقة ذكية على مدى السنوات الـ20 المقبلة، وفقا لما أعلن عنه رجل الأعمال الياباني.

وقالت جنيفر بيليسينت، المحللة في مؤسسة فورستر للأبحاث، إن الأعداد التي ذكرها، سون، مثيرة للغاية، حيث ستكون قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة غاية في الأهمية، وستوفر المزيد من طرق التواصل الذكي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية بنسبة 5% خلال السنوات المقبلة، لذا أكد السيد، سون، على ضرورة التعاقد مع مشغلي شبكات الهاتف الجوال، للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.

عكس السير