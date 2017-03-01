بويول : ألمانيا وتشيلي أبرز المرشحين للتتويج بكأس القارات

قال لاعب برشلونة السابق كارليس بويول إن ألمانيا وتشيلي هما أبرز المرشحين للتتويج بكأس القارات لكرة القدم التي ستحتضنها روسيا في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال بويول في تصريحات لوسائل إعلام روسية: “ألمانيا وتشيلي هما أبرز المرشحين بسبب الكرة القوية التي يقدمونها مؤخراً.. سيتواجهان في دور المجموعات، لكن لن أندهش إذا ما تواجها في النهائي أيضاً”.

ويرى اللاعب أن روسيا ستكون مدعومة من قبل الجماهير، لكنها في مرحلة انتقالية في ظل وجود المدرب الجديد ستانيسلاف شيرشيسوف.

وأضاف بطل العالم في 2010 مع إسبانيا: “في يورو 2008 كان لديهم فريق قوي.. أتذكر المباريات والأمر لم يكن سهلاً، لكن الآن فريقهم مختلف”.

وأشار بويول إلى أن البعض ينظر لكأس القارات على أنها “بطولة تحضيرية، لكنه يخالف هذا الرأي ويعتبرها بطولة هامة”. ( EFE )

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