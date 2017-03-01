ريال مدريد يتصدر ترتيب الاتحاد الأوروبي للأندية الأوروبية قارياً

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصنيفه الأخير للأندية الأوروبية للموسم الحالي 2016-2017، والذي شمل كافة الأندية البالغ عددها 453 ناديًا، والتي شاركت في إحدى المسابقتين القاريتين سواء #دوري_أبطال_أوروبا أو #الدوري_الأوروبي منذ موسم 2012-2013 .

ويحدد “الويفا” ترتيب كل نادٍ، حسب نتائج مشاركته القارية مع أفضلية للفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفرضت الأندية الإسبانية نفسها بقوة في ترتيب “الويفا” بتواجد أربعة فرق ضمن العشرة الأوائل، مما يعكس هيمنتها على المسابقتين في الأعوام الأخيرة بدليل أن لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لم يفز به منذ عام 2014 سوى ممثلي إسبانيا مقابل نادٍ إنكليزي واحد ضمن قائمة القارة العجوز، مما يترجم أيضًا الصعوبات التي يجدها ممثلو “البريميرليغ” على الصعيد القاري.

وتصدر الترتيب الحالي نادي ريال مدريد الإسباني برصيد بلغ 162999 نقطة ، تمكن من جمعها على مدار مشاركاته في دوري الأبطال خلال المواسم الخمسة، وتتويجه باللقب الأوروبي مرتين في عامي 2014 و 2016 ، بالإضافة إلى بلوغه “المربع الذهبي” في بقية المشاركات عامي 2013 و 2015 وتجاوزه دور المجموعات للنسخة الحالية.

وحل ثانياً نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 151499 نقطة حصدها بفضل تتويجه باللقب القاري عام 2013 ، نجاحه في بلوغ “المربع الذهبي” في بقية المواسم.

أما نادي برشلونة الإسباني فجاء ثالثاً برصيد 146999 نقطة جمعها بفضل انتظام حضوره في المسابقة الأولى، وتحقيقه نتائج مميزة في البطولة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، إذ نال لقبها في عام 2015 وبلغ المربع الذهبي في عام 2013 ، وخرج في الربع النهائي في نسختي 2014 و 2016 أمام مواطنه أتلتيكو مدريد مما جعله يتراجع إلى المركز الثالث.

وجاء رابعاً نادي أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 133999 نقطة بفضل نجاحه في إحراز الوصافة مرتين في عامي 2014 و 2016.

وفي المركز الخامس تواجد نادي يوفنتوس الإيطالي برصيد 128199 نقطة مستفيدًا من وصافته التي نالها في عام 2015 ، بالإضافة إلى حضوره المنتظم في المسابقة القارية الأولى.

وجاء سادساً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 125799 نقطة ، بعدما أصبح يشارك بانتظام في بطولة دوري أبطال أوروبا ، ويتمكن في كل موسم من تجاوز دور المجموعات.

أما نادي بروسيا دورتموند الألماني فجاء سابعاً برصيد 121499 نقطة مستفيداً هو الآخر من انتظام حضوره في دوري أبطال أوروبا، ونجاحه في إحراز الوصافة في عام 2013.

وحل في المركز الثامن نادي إشبيلية الإسباني برصيد 111999 نقطة جمعها بفضل تتويجه بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات على التوالي أعوام 2014 و 2015 و 2016 ثم نجاحه في تجاوز دور المجموعات لأبطال أوروبا في النسخة الحالية.

أما المركز التاسع فعاد لنادي بنفيكا البرتغالي برصيد 111866 نقطة حصدها بعد عودته للمشاركة بقوة في دوري أبطال أوروبا وإحرازه وصافة الدوري الأوروبي في عام 2013.

وجاء نادي تشيلسي الإنكليزي عاشراً برصيد 105678 نقطة بعدما فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2013 ، وتمكن من تجاوز دور المجموعات في أبطال أوروبا أعوام 2014 و 2015 و 2016 ، حيث كان بإمكانه أن يرفع رصيده من النقاط لو تأهل لبطولة الأبطال الموسم الجاري.

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