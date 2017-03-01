زعم أنه المسيح .. محام تركي يحاكم عائلته بعدما رفضوا مزاعمه !

قال محام تركي ادعى أنه #المسيح إنه رفع قضية على أفراد عائلته بعدما رفضوا مزاعمه واعتدوا عليه.

وبحسب صحيفة “حرييت” التركية، فقد كشف عن القضية بعدما رفع إسماعيل تشكوران دعوى قضائية على أفراد عائلته الذين اتهمهم بأنه ألحقوا الضرر به.

وطالب تشكوران في دعواته كل فرد من عائلته بدفع 10 آلاف ليرة تركية ( 2700 دولار) تعويضا عن الضرر الذي لحق به ، وأبلغ المحامي التركي عائلته بأنه المسيح عام 2011، لكنها رفضوا مزاعمه واعتدوا عليه وفق الدعوى.

وقرر بداية الأمر تقديم شكوى لدى النيابة في مدينة #إسطنبول التي قررت لاحقا إسقاط الشكوى بعد إجراء تحقيق، بسبب قلة الأدلة أغلقت الشكوى.

ورفع لاحق دعوى على أمه وشقيقه وشقيقته قائلا إنهما قيدوا أفكاره ومعتقداته ومنعوه من أداء صلواته وتسببوا بأضرار عقلية له.

وقبلت محكمة في إسطنبول دعوى المحاولة وعقد أول جلسة لها الأحد الماضي ، لكنها أجلت النظر في القضية من أجل التشاور مع الشهود.

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