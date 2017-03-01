” سامسونغ إس7 إيدج ” يحظى بلقب أفضل هاتف ذكي في العالم لعام 2016

رغم الانتكاسات التي مرت بها شركة #سامسونغ منذ قرارها سحب هاتفها اللوحي، #غالاكسي نوت 7 من السوق، مما أثّر عليها مادياً ومعنوياً، إلا أن اختيار GSMA للهاتف غالاكسي إس7 إيدج كأفضل هاتف للعام 2016 يعد نقطة إيجابية لصالحها.

إذ أعلنت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية ، أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمولة اختارت غالاكسي إس7 إيدج كأفضل هاتف ذكي للعام 2016 في فئة “أفضل الهواتف والأجهزة المحمولة” في “جوائز المحمول العالمية السنوية” للعام 2016 بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المقام حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكانت سامسونغ خسرت كثيراً بسبب مشكلة في بطاريات هاتفها اللوحي غالاكسي نوت7، أدت في بعض الحالات إلى انفجاره، بما في ذلك ضياع المركز الأول كأكبر صناع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها الأولى آبل.

وتُعول سامسونغ كثيراً على هاتفها الذكي المرتقب غالاكسي إس8 لإصلاح ما أفسده غالاكسي نوت7 وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكانت قد ألمحت في فيديو تشويقي نُشر قبل يومين ويحدد موقع الإعلان عن الجهاز، إلا أنه سوف يُحدث ثورة في تاريخ الهواتف الذكية.

وتكشف التسريبات أن الهاتف المرتقب سوف يقدم شاشة تغطي كامل الجهة الأمامية من الهاتف تقريباً، إضافة إلى مزايا أخرى لجذب المستهلكين الذين فقد كثير منهم الثقة بسامسونغ.

وتستعد الشركة، التي أعلنت الأحد الماضي عن ثلاثة حواسب لوحية تعمل بنظامي أندرويد و ويندوز، للإعلان عن غالاكسي إس8 يوم 29 مارس الجاري خلال حدث خاص تعتزم إقامته بمدينة نيويورك الأميركية.

عكس السير