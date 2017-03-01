عمر السومة يقترب من لقب الهداف التاريخي للأهلي السعودي

تقدم المهاجم السوري #عمر_السومة، خطوة جديدة نحو لقب الهداف التاريخي لنادي أهلي #جدة السعودي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونجح الأهلي بعشرة لاعبين في اقتناص فوز مثير من ذوب آهن أصفهان الإيراني 2-1، امس الثلاثاء، في مجمع السلطان قابوس الرياضي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لدور الأبطال.

وخطف السومة هدف الفوز القاتل للأهلي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع المهاجم السوري رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا لتسعة أهداف، متفوقاً على لاعب الفريق السابق عماد الحوسني، الذي سجل ثمانية أهداف في البطولة.

وقلص السومة الفارق مع لاعب الفريق السابق فيكتور سيموس، الذي يعتلي قائمة هدافي الأهلي الآسيوية بـ14 هدفاً. ( DPA )

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