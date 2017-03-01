غوارديولا : سيتحدث الناس عن إرث رانييري لـ 50 عاماً

قال مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا، إن “كلاوديو رانييري لن ينتظر طويلاً ليحصل على فرصة عمل جديدة بعد إقالته من تدريب #ليستر_سيتي”.

وجاء قرار ليستر بإقالته بعد أقل من 300 يوم من قيادته للفريق للفوز بالدوري الممتاز، ما أدهش غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني، الذي يواجه فريقه هادرسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الثانية في مباراة إعادة للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي اليوم الأربعاء: “بالطبع كانت مفاجأة.. لكني أعتقد أن رانييري لابد وأنه يشعر بالفخر.. سيعثر على فرصة عمل جديدة على الفور”.

وعاد ليستر لتقديم أفضل مستوياته الإثنين، في أول مباراة بعد إقالة رانييري، وفاز 3-1 على ليفربول ليخرج من منطقة الهبوط.

وقال غوارديولا : “بالأمس تابعت مواجهة ليفربول.. كان هذا إرثه.. أداء ليستر كان رائعاً، طوال 50 عاماً سيتحدث الناس عما حققه ليستر مع تلك المجموعة، أفضل إرث هو أن ليستر يلعب بنفس مستوى الموسم الماضي في أول مباراة بعد رحيله”.

ولم يخض سيتي مباراة في الدوري مطلع الأسبوع الجاري، وقضى لاعبوه عطلة قصيرة في أبوظبي، قبل العودة لمواجهة هادرسفيلد الطامح للصعود لدوري الأضواء.

وقال غوارديولا: “تدربنا ليومين فقط.. صفينا أذهاننا.. كنا معاً.. عملنا معاً”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “هادرسفيلد قريب من قمة دوري الدرجة الثانية، وأحياناً تكون فرق القمة في دوري الدرجة الثانية أقوى من بعض الفرق في الدوري الممتاز”. ( reuters )

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