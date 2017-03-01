فرنسا : إعتقال 4 فتيات قاصرات بتهمة التواصل مع عناصر من ” داعش ” في سوريا

اعقتلت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، 4 فتيات قاصرات متهمات بالتواصل مع عناصر من “داعش” في سوريا عبر تطبيق “تيليغرام”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الاعتقال تم على خلفية الاشتباه بإمكانية تنفيذ الفتيات لهجوم كن تحدثن عنه سابقاً عبر التطبيق.

وقالت قناة “فرانس 3″، إن الفتيات اللواتي أطلقن على أنفسهن اسم “اللبوات”، تواصلن مع الداعشي الفرنسي “رشيد قاسم” الذي أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهدافه قرب الموصل بغارة في التاسع من الشهر الجاري.

عكس السير