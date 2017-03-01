فينغر يرفض أن يصبح أغلى مدرب في العالم

كشفت تقارير صحفية، أن مدرب #أرسنال، أرسين فنغر، رفض عرضا خياليا من الدوري الصيني بعد إعلانه استمراره في التدريب الموسم المقبل سواء مع فريقه الحالي أو أي ناد آخر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أن قيمة العرض وصلت إلى 30 مليون جنيه إسترليني سنويا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وهو مبلغ كان سيجعل فينغر المدرب الأعلى أجرا في العالم.

وأكد مدرب فريق أرسنال، في وقت سابق، أنه سيواصل العمل في مجال التدريب لأربع سنوات مقبلة، موضحا أن الأولوية ستكون للبقاء مع ناديه الحالي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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