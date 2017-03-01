كلاكيت مرة ثانية .. ميليشيات بشار الأسد تتقدم في تدمر و تقترب من استعادة السيطرة على المدينة

سيطرت ميليشيات بشار الأسد على قلعة تدمر الأثرية الواقعة غرب المدينة، وفق ما أكدت قناة “روسيا اليوم” الروسية.

وقالت القناة إن “الجيش يخوض حاليا مواجهات عنيفة مع مسلحي داعش على مشارف تدمر بعد سيطرته على القلعة ومنطقة المثلث في الأطراف الغربية من المدينة فضلا عن المرتفعات المطلة على المنطقة، و5 كيلومترات تفصل القوات السورية عن المدينة الواقعة في ريف حمص الشرقي”.

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن “أياما قليلة فحسب هي المدة التي سيتم خلالها السيطرةِ على تدمر بعد كسر خطوط دفاع داعش في محيطها باستعادة مثلث تدمر في جنوبها الغربي ومتابعة القوات تقدمها لاستعادة التلال المحيطة”.

من جانبها، قالت وكالة “نوفوستي”، استنادا إلى مصدر عسكري نظامي، “إن القوات الحكومية بدأت اقتحام الحي السياحي جنوب غرب تدمر”.

وأشار المصدر إلى أن “مجموعة من القوات الحكومية قد بسطت سيطرتها على قصر الأميرة القطرية الشيخة موزة في المنطقة”، وأضاف أن “مجموعة أخرى من الجيش أطلقت عملية اقتحام المدينة من طرف قلعة فخر الدين”.

وجاء ذلك بعد أن أكدت وكالة أنباء النظام أن “الجيش بسط، في وقت سابق من الأربعاء، سيطرته الكاملة على مثلث تدمر الاستراتيجي خلال العملية العسكرية الواسعة التي ينفذها بالتعاون مع القوات الرديفة”.

وكان تنظيم “داعش” سيطر على تدمر للمرة الأولى في أيار من عام 2015 بعد انسحاب ميليشيات بشار الأسد منها، ثم استعادت روسيا السيطرة عليها في آذار من العام 2016، وفي كانون الأول الماضي تمكن التنظيم من السيطرة على المدينة مجدداً واستحوذ على كميات ضخمة من الأسلحة، في وقت كانت روسيا تقصف الحلبيين وتهجر من لم يقتله جيش بشار الأسد منهم.

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