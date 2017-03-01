كيف تعطل تحديث ” فيس بوك ” الذي أزعج الجميع ؟

أطلق موقع #فيسبوك مؤخرا تحديثا جديدا يجعل الصوت في الفيديوهات على صفحة المستخدم يعمل بشكل تلقائي، وهو تحديث أزعج نسبة كبيرة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

ويتيح موقع فيسبوك إمكانية النقر على زر الكتم Mute في الفيديو لإخفاء الصوت بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، لكن هناك طريقة لمنع الصوت من العمل بشكل تلقائي على كل الفيديوهات في صفحة المشترك.

في تطبيق فيسبوك على آيفون، توجه إلى قائمة الإعدادات Settings ثم إعدادات الحساب Account Settings ثم الصوت Sounds ثم قم بإلغاء تفعيل خيار Videos in News Feed start with sound .

أما في أجهزة أندوريد، اضغط على رمز الإعدادات، وهو على شكل 3 خطوط متوازية في أعلى يمين التطبيق، ثم اضغط على إعدادات التطبيق App Settings ثم قم بتعطيل الخيار Videos in News Feed start with sound .

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