ماليزيا تتهم امرأتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

وجهت محكمة ماليزية اتهامات الأربعاء إلى امرأتين مشتبه بهما في قتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال النائب العام تان سري حاج محمد عباندي علي لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء إنه سيتم اتهام المرأتين بموجب القسم 302 من قانون العقوبات الماليزي الذي يتعامل مع “عقوبة القتل”، ويتعلق هذا القسم بعقوبة الإعدام.

وتردد أن كلا من دوان ثي هونغ (29 عاما) وهي امرأة فيتنامية، وستي عائشة (25 عاما) وهي امرأة إندونيسية قامتا بتسميم كيم من خلال إلقاء غاز الأعصاب “في إكس″ شديد السمية على وجهه في مطار كوالالمبور الدولي يوم 13 شباط/ فبراير.

كما تردد أن غاز الأعصاب المستخدم في ذلك الهجوم مصنف كسلاح دمار شامل من جانب الأمم المتحدة. (DPA)

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