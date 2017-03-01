مستخدمو ” يوتيوب ” يشاهدون مليار ساعة من الفيديو يومياً

كشف موقع مشاركة الفيديو #يوتيوب أن مستخدميه يشاهدون نحو مليار ساعة من الفيديو كل يوم، ما يعني أنهم يشاهدون يومياً من الفيديو ما يحتاج المستخدم الواحد لمئة ألف سنة لمشاهدته.

وأوضح عملاق الفيديو على الإنترنت والتابع لشركة #غوغل أن هذا الرقم حُقق في العام الماضي، وليس هذا العام، ما يعني أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

ويُعتقد أن هذه الأرقام تظهر مدى النجاح الكبير الذي يحققه يوتيوب بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولكن مع ذلك لا يزال الموقع يواجه صعوبات عديدة، مثل الصعود الكبير لخدمات منافسة، مثل فيس بوك، التي أضحت تركز على جعل الفيديو أولوية لها، وذلك من خلال خدمة البث المباشر وتوفير تطبيقها على أجهزة التلفزيون.

وتأتي أرقام يوتيوب الجديدة بعد نحو عشرة أيام من إعلان غوغل أنها تعتزم اعتباراً من العام المقبل، إيقاف الإعلانات التي تبلغ مدتها 30 ثانية ولا يمكن تجاوزها على الموقع لتركز بدلًا منها على صيغ أقصر من الإعلانات.

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