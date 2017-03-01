مع ازدياد أعداد اللاجئين .. إرتفاع عدد الحاصلين على ” إعانة بطالة ” في هولندا

قالت شبكة “آر تي إل” الهولندية، إن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للعاطلين عن العمل، يرتفع باستمرار.

وأضافت الشبكة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السنة الماضية طلب 18 شخص إعانة البطالة، وفق ما أعلن المكتب المركزي للإحصاء.

ويعود هذا الارتفاع إلى ازدياد عدد اللاجئين الذين حصلوا على إقامة في هولندا، ومنذ العام 2009 يرتفع عدد طلبات إعانة البطالة تدريجياً.

ومنذ 2009 تقدم 163 ألف شخص بطلب الحصول على راتب البطالة في هولندا، وفي الوقت ارتفعت فيه أرقام المتقدمين من أصول مهاجرة، انخفضت أرقام الهولندين.

ووفق معدلات مكتب الإحصاء، فإن 41 من أصل كل ألف شخص في هولندا، يحصلون على إعانة بطالة.

ويبلغ العدد الكلي للحاصلين على إعانة بطالة في هولندا 467 ألف شخص.

عكس السير