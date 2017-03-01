هذه الأفعال يمكن أن تعرضك ” للإعدام ” في كوريا الشمالية !

تكثر الشائعات والأقاويل عن القوانين الغريبة والصارمة في #كوريا_الشمالية، فما هي الأفعال التي تعرضك للإعدام هناك؟
1- بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي:
يعتبر بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي من أفلام وكتب ومجلات، جريمة عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالي.
2- الإيمان:
يعتبر الإيمان بالديانات أمرا محرما في كوريا الشمالية وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، ففي العام 2013 تم إعدام 80 شخصا في البلاد للعثور على الإنجيل في منازلهم.
3- عدم احترام “القائد”:
يعتبر احترام رئيس الدولة أمرا إلزاميا في كوريا الشمالية، فحتى السياح الذين يزورون البلاد يلزمون بوضع الزهور عند تماثيل الرئيس الحالي ووالده المتوفي، أو يصبحون معرضين لعقوبة الإعدام.
4- مغادرة البلاد:
لا يملك أي مواطن كوري شمالي الحق بمغادرة البلاد دون تصريح رسمي، فمواطنو البلاد لهم حرية التنقل داخل حدود الدولة فقط.
5- مشاهدة الأفلام الإباحية:
تعتبر مشاهدة المواد الإباحية أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالإعدام في كوريا الشمالية.
6- تصفح الإنترنت:
يعتبر تصفح مواقع الإنترنت الأجنبية جريمة يعاقب عليها في كوريا الشمالية، ويسمح للمواطنين استخدام الإنترنت لتصفح المواقع الحكومية فقط.
7- المكالمات الهاتفية لخارج البلاد:
عوقب مواطن كوري شمالي بالإعدام، العام 2013 لأنه اتصل بصديق له من كوريا الجنوبية.
8- مشاهدة المسلسلات الأجنبية:
أعدم 50 مواطنا العام 2014 بشكل علني لمشاهدتهم أفلام ومسلسلات أجنبية.
9- الإدارة السيئة للمؤسسات أو المزارع:
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الرئيس أصدر العام 2015 أمرا بإعدام شخص مسؤول عن إدارة إحدى المزارع الحكومية بسبب سوء إدارته لها.
10- شرب وترويج المشروبات الكحولية:
يسمح لمواطني كوريا الشمالية بشرب الكحول وبيعها في أيام العطل الرسمية فقط، وأي مخالفة لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام.
11- النوم أثناء الاجتماعات الرسمية:
يعرض أي شخص قد يتثاءب أو ينام أثناء الاجتماعات الرسمية وخطابات الرئيس لعقوبة الإعدام في كوريا الشمالية.
12- الاستماع للموسيقى الأجنبية:
يعاقب بالإعدام أي مواطن كوري شمالي يستمع للموسيقى أو الأغاني والألبومات الأجنبية.