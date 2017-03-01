وزير الدفاع الإسرائيلي يقترح على دول الخليج تشكيل حلف على غرار ” الناتو “

اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الدول العربية الخليجية إقامة حلف مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ليبرمان في حديث نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الثلاثاء: “لقد حان الوقت لتشكيل تحالف رسمي بشكل علني”.

وأضاف ليبرمان “لقد فهمت الدول السنية المعتدلة أن الخطر الأكبر ليس إسرائيل أو الصهيونية أو اليهود وإنما إيران”.

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي عن وجود إمكانية للتعاون الإسرائيلي مع دول الخليج من خلال تقديم إسرائيل “وسائل لمكافحة الإرهاب” لدول الخليج العربية منها “القدرات الاستخباراتية، والإمكانيات العسكرية”.

وحول مدى استعداد إسرائيل لتقديم ما لديها من إمكانيات تقنية عسكرية لحماية شركائها في المنطقة قال ليبرمان “عندما يكون هناك تحالف حقيقي يكون عليك أيضا التزامات حقيقية”.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الصدد إلى حلف الناتو قائلا: “إنه يعتمد على مبدأ أن كل بلد مستعد لحماية الآخرين (من أعضاء الحلف) وأن يتلقى الحماية من كل (هؤلاء) الآخرين”. (DPA)

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