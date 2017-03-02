أتلتيكو مدريد لعب 5 مباريات من بين 20 مباراة الأغلى في التاريخ

أكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن نادي #اتلتيكو_مدريد الإسباني كان طرفًا في 5 مباريات رسمية من أصل 20 مباراة الأغلى في التاريخ، باحتساب القيمة المالية الإجمالية للاعبي الفريقين المتنافسين.

ومن اللافت للنظر أن المباريات الخمس كان خلالها نادي برشلونة هو المنافس الوحيد لـ “الروخي بلانكوس” سواء محلياً في الدوري والكأس، أو قاريًا في دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم نجوم برشلونة وخاصة الثلاثي الهجومي الكتالوني، في رفع القيمة المالية لمباريات “الهنود الحمر”، مع وضع في الاعتبار أن أتلتيكو أصبح يضم في تشكيلته أسماء لامعة قيمتها في سوق الانتقالات مرتفعة على غرار المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو والإسباني كوكي .

وتعتبر المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد بغريمه برشلونة في شهر سبتمبر المنصرم لحساب الدوري الإسباني هي الأغلى في تاريخ النادي المدريدي، بعدما بلغت القيمة المالية للمواجهة ما يصل إلى 941 مليون يورو، تليها مباراته ضد ذات المنافس في الثاني من شهر يناير لعام 2017 في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الملك، والتي بلغت قيمتها المالية 869 مليون يورو.

وجاءت ثالثاً مواجهته أيضاً مع نادي برشلونة في الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر ابريل من عام 2016 ، والتي بلغت قيمتها 814 مليون يورو وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ثم مباراته مع “البارسا ” في إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك في السابع من شهر فبراير المنصرم، والتي قدرت قيمتها بـ 811 مليون يورو ، بينما المباراة الخامسة جمعته أيضاً بخصمه الكتالوني في شهر ابريل 2016 على ملعب ” الكامب نو ” والتي بلغت قيمتها 807 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة هو الفريق الوحيد المتواجد ضمن المباريات العشرين الأغلى في التاريخ، مما يعكس ارتفاع أسعار لاعبيه مع تسجيل أن مباريات الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد تبقى الأغلى في التاريخ، بعدما تواجد في المراكز الستة الأولى لتبقى المواجهة الكلاسيكية الأغلى بينهما تلك التي جمعتهما في الثاني من شهر ابريل من عام 2016 على ملعب ” الكامب نو” لحساب الدوري الإسباني، إذ بلغت قيمتها المالية الإجمالية مليارًا و 40 مليون يورو.

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