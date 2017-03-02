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أردوغان: الدول الكبيرة سكتت وصمتت أمام ما تعرضت له #سوريا منذ سنوات، بينما طرحت #تركيا إقامة المنطقة الأمنة
38 دقيقة مضت ورد الآن
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قيم الخبر #سوريا
منذ سنوات، بينما طرحت #تركيا
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