أسطورة آرسنال نادم على تفريط النادي بإبراهيموفيتش

تساءل المحلل الرياضي الإنكليزي، والكاتب في صحيفة ديلي ميل البريطانية، مارتن كيوين عما كيف سيكون وضع فريقه السابق أرسنال، لو لم يفرط في التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عام 2000.

وكان العملاق السويدي قد رفض خوض فترة تجريبية في صفوف آرسنال عام 2000، بناء على طلب المدرب الفرنسي آرسين فينغر، حيث اعتبر أن في طلب المدرب الفرنسي إهانة له على الرغم من عدم كونه حينها يتمتع بالسمعة التي هو عليها حاليا.

وقال مارتن كيوين في تصريحات صحفية بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “أنا نادم على عدم انضمام إبراهيموفيتش إلى آرسنال”.

وأضاف “لقد زار النادي في عام 2000 كلاعب شاب، وحين انضم إلينا ضحكنا واعتقدنا أنه قادم ليلعب كقلب دفاع بهذا البنيان الجسماني الضخم، بعدها يمكنك ملاحظة كيف كان حضور زلاتان طوال تلك السنوات، والآن هو براق رفقة مانشستر يونايتد، لدرجة جعلت مقارنته بكانتونا مقبولة جدا”.

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