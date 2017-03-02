ألمانيا : إعتقال سوريين اثنين بشبهة ارتكاب جرائم حرب عندما كانا يقاتلان في صفوف ” جبهة النصرة “

اعتقلت السلطات الألمانية سوريين اثنين بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة المتطرفة، ووجهت لأحدهما تهمة ارتكاب جرائم حرب أوقعت عشرات القتلى المدنيين في سوريا.

وقال مكتب المدعي الفيدرالي، في بيان الخميس، إن المتهم الأول، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، “ارتكب جرائم حرب بقتله 36 موظفا في الحكومة السورية مع وحدته في جبهة النصرة في مارس 2013”.

وينتمي المتهم الآخر، وعمره 26 عاما، إلى الوحدة القتالية نفسها التي ينتمي إليها الأول، وشاركا في “معركة مسلحة ضد قوات الحكومة السورية، بما فيها الاستيلاء على مخزن أسلحة كبير في بلدن مهين في 2013”.

واعتقل الرجلان الخميس والأربعاء في مدينتي دوسلدورف وغيسن، وتمت مداهمة مسكنيهما. (SKYNEWS)

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