ألمانيا : الحكم على ثلاثة لاجئين سوريين بدفع غرامة مالية بسبب مهاجمتهم لاجئاً سورياً ” هكّر ” صور زوجة أحدهم

حكمت محكمة ألمانية على ثلاثة لاجئين سوريين بدفع غرامة مالية مقدارها 1500 يورو بسبب مهاجمتهم وضربهم لاجئاً سورياً في منزله في بلدة باد رايشنهال جنوبي ألمانيا.

كما حكمت المحكمة على اللاجئين الثلاثة بوضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “باساور نيوا برسه” الألمانية المحلية، وترجم عكس السير، فإن الاعتداء وقع في منتصف ليل الخامس عشر من آب الماضي، حيث هاجم سليمان وعدي وفاروق (22-24-27 عاماً) شقة الضحية أحمد البالغ من العمر 30 عاماً وانهالوا عليه بالضرب.

وأضافت الصحيفة أن الإعتداء سببه حيازة أحمد “الهاكر” على صور فاضحة لزوجة عدي المنفصلة عنه.

وتابعت الصحيفة أن زوجة عدي رفضت أحمد مما جعله يحاول منع أي رجل آخر من الالتقاء بها.

ونقلت عن القاضية قولها، “إن لجوء الشبان الثلاثة للقصاص الشخصي غير مقبول”.

عكس السير