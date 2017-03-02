ألمانيا : الحكومة الاتحادية ترفض منح تأشيرات إنسانية للاجئين الراغبين بالقدوم إلى الاتحاد الأوروبي

رفضت الحكومة الاتحادية الألمانية منح طالبي اللجوء تأشيرات إنسانية طارئة للاجئين، تمكنهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية تصريحاً عن محكمة العدل الأوروبية جاء فيه أن الحكومة الاتحادية وضحت أن الدول الأعضاء غير ملزمة بإصدار تأشيرات إنسانية للاجئين وذلك وفقا لقانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه وفقاً للمادة 25 يوجد حالات استثنائية لإصدار تأشيرات قصيرة الأجل.

يأتي هذا بعد أن طلب المحامي العام للاتحاد الأوروبي باولو مينجوزي بداية شهر شباط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح طالبي اللجوء تأشيرات إنسانية لهم.

وشدد لمينجوزي على أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية يجب أن يلزم الدول الأعضاء باتخاذ هذه الخطوة.

وقال مينجوزي “إن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية يعطي حق اللجوء لكل من يتعرض للتعذيب أو العقاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم اللاجئين يصلون أوروبا بمساعدة المهربين عبر سلوك طرق محفوفة بالمخاطر ليتقدموا بطلب اللجوء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

عكس السير