ألمانيا : سيدة تعثر على مبلغ مالي كبير في عيد ميلادها و تسلمه للشرطة

عثرت سيدة ألمانية علي حقيبة يدوية بداخلها أكثر من 14600 يورو.

وحدث ذلك داخل محطة ميترو الأنفاق بمدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا.

وبعد عثورها علي الحقيبة توجهت السيدة إلى شرطة المدينة وسلمتها المبلغ المالي الذي كان بداخلها.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الشرطة الاتحادية يوم الأربعاء فإن السيدة البالغة من العمر 39 عاماً اكتشفت وجود الحقيبة على أحد مقاعد المسافرين داخل محطة المترو الثلاثاء، وهو اليوم الذي صادف عيد ميلادها.

وتمكنت شرطة مدينة ميونيخ جنوب البلاد من تحديد هوية الشخص الذي ضاعت منه الحقيبة، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، وكانت ترغب يومها في وضع المبلغ ـ الذي هو عبارة عن أرباح أحد المطاعم ـ في أحد البنوك بالمدينة لكن أبواب البنك كانت مغلقة يومها بسبب الاحتفالات بالكرنفال، فقررت أخذ المال إلى البيت فنسيته في محطة ميترو الأنفاق. (DPA)

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