ألمانيا : عراك بين لاجئ سوري و آخر باكستاني ينتهي بقطع أذن الأخير

قام “راديو ريغنبوغن” الألماني المحلي، إن لاجئاً سورياً قام بقطع جزء من أذن لاجئ باكستاني بعد عراك بينهما في مدينة فرايبورغ جنوب غرب ألمانيا.

وأفادت الإذاعة بأن الحادث وقع يوم الإثنين الاثنين الماضي حيث بدأ بشجار ثم تحول إلى عراك بالسكاكين.

وذكرت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن أحد المارة شاهد الحادثة واتصل بالشرطة والإسعاف التي بدورها نقلت اللاجئ الباكستاني البالغ من العمر 24 عاماً إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على اللاجئ السوري البالغ من العمر 21 عاماً، لكنها لم تجد معه سكيناً.

وختمت بالقول إن أسباب العراك ما تزال غير واضحة، والتحقيقات مستمرة مع المتهم.

عكس السير