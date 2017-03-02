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ألمانيا : عمليات تفتيش تستهدف يمينيين متطرفين يشتبه بتشكيلهم ” جماعة مسلحة “

‏1 ساعة مضت أخبار ألمانيا اضف تعليق

قامت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء (28/2) بعمليات تفتيش ضد يمينيين متطرفين يشتبه أنهم شكلوا جماعة مسلحة في ولايتي سكسونيا السفلى وتورينغن.

وذكرت الشرطة والادعاء العام في مدينة غوتينغن بولاية سكسونيا السفلى اليوم أنه تم تفتيش خمسة أماكن يمتلكها هؤلاء المشتبه بهم في مدينة غوتينغن وبالقرب منها وفي مكان آخر بولاية تورينغن.

وأضافت أنه يجري تحقيقات مع ستة أشخاص ينتمون لجماعة تسمى “دائرة أصدقاء تورينغن/سكسونيا السفلى”.

يشار إلى أنه تم التحفظ خلال التفتيش على معاول ومعدات حفر من بينها أشياء محظورة وكذلك الكثير من وسائط البيانات مع هواتف جوالة وحواسب محمولة “لاب توب”. (DPA)

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