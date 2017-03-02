أنصار مانشستر يونايتد يهاجمون بوغبا في مطعم هندي

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنكليزي في أزمة مع مجموعة من أنصار الشياطين الحمر، أثناء تناوله العشاء مع بعض أصدقائه، في أحد المطاعم الهندية في مدينة مانشستر.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الأزمة بدأت، عندما رفض اللاعب الأغلى في العالم التوقيع على أوتوغرافات الجماهير، التي التفت حوله هو وأصدقائه، أثناء تناولهم العشاء، الأمر الذي أثار غضب أحد المشجعين، وجعله يرمي لوحة في وجه بوغبا.

ونقلت الصحيفة تفاصيل الواقعة عن لسان أحد العاملين في المطعم والذي أكد أن النجم الفرنسي، قام بالاتصال بالشرطة، لحمايته بعد الاعتداء وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، إلا أن وصول الشرطة جاء متأخرا، إذ فرت المجموعة التي اتهمت اللاعب بالغرور واعتدت عليه، قبل وصول الشرطة، لينتهي الأمر عند ذلك.

وقال المتحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: “عندما وصل الضابط إلى مكان الشكوى في المطعم الهندي في طريق ليفربول، وجد أن المجموعة التي أحدثت اضطرابات، قد هربت بالفعل، ولم يتم تحرير شكوى ضدهم”.

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