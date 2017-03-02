الأردن : 435 ألف لاجئ يعيشون في العاصمة عمان

قالت صحيفة “الغد” الأردنية، إن نحو 435 ألف لاجئ سوري يعيشون حالياً في العاصمة عمان، ناقلة تحذيرات من أن النمو السكاني في المدينة قفز إلى 7 % خلال العقد الأخير، مقابل 2.6 % في العقود التي سبقته.

جاء ذلك، بحسب الصحيفة خلال ورشة عمل عقدت أمس بعنوان “تقييم وضع اللاجئين في مدينة عمان”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإغاثة، وبرعاية أمين عمان عقل بلتاجي.

وقال أمين عمان، عقل بلتاجي، في كلمة له خلال ورشة عمل عقدت الأربعاء بعنوان “تقييم وضع اللاجئين في مدينة عمان”، إن الدراسات التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية في الأردن تهدف للخروج بإحصاءات دقيقة لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين.

وأكد أن “الكوارث الإنسانية التي نعيش وسطها من حروب وتهجير للسكان، تفرض علينا جمع المعلومات اللازمة لوضع الخطط التي تمكننا من القيام بمهامنا على أكمل وجه”.

وأشار إلى أن “التنامي الذي تشهده مدينة عمان بسبب التهجير من الدول المحيطة، يفرض علينا تحديات كبيرة، وهو ما يدعونا للعمل مع شركائنا من المنظمات الدولية لإجراء مسوحات وإحصاءات صادقة تمكننا من تحصين عمان ومنعتها في مواجهة هذا التحدي الكبير على الخدمات”.

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