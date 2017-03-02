الأمن اللبناني يكشف حقيقة الجريمة التي قيل إن سوريين ارتكباها في لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً أوضحت فيه حقيقة الجريمة التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء: “تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيّما خدمة واتس اب مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعرّض للطعن والقتل بطريقة وحشية، بواسطة سكين من قبل شخصين. وأرفق مقطع الفيديو برسالة نصيّة تتضمّن معلومات تفيد بأن المجنى عليه لبناني، ومرتكبَي الجريمة هما من الجنسية السورية”.

وأضافت المديرية: “بعد التدقيق والمتابعة تبين أن هذه الجريمة لم تحصل في لبنان، إنما في إحدى دول أميركا اللاتينية”.

وختمت: “إن قوى الأمن الداخلي تحذّر من مغبّة تلفيق هكذا أخبار، التي من شأنها أن تُثير التوتّر والبلبلة”.

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