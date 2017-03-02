الإفراج عن ابن بيليه انتظاراً للنظر في طعنه

قررت محكمة برازيلية الإفراج عن ابن أسطورة كرة القدم في البلاد #بيليه، ومنحه حق الدفاع عن نفسه ضد عقوبة السجن لنحو 13 عاماً بسبب اتهامات تتعلق بـ#المخدرات.

وسلم إيدينيو نفسه إلى الشرطة في الأسبوع الماضي لبدء تنفيذ العقوبة التي تقلصت من 33 عاماً إلى 12 عاماً وعشرة أشهر.

وأدين إيدينيو حارس المرمى السابق لفريق سانتوس الذي لعب له والده بالإتجار في المخدرات وغسل أموال في 2005 لكنه كان يكافح ضد هذه الاتهامات منذ ذلك الحين.

ونفى إيدينيو التهم الموجهة إليه وطالب بفرصة لإثبات براءته. ( reuters )

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