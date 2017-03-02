البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا بسبب ” صور لداعش “

رفع البرلمان الأوروبي الخميس، الحصانة البرلمانية عن النائبة الفرنسية مارين لوبان بسبب نشرها صوراً لضحايا تنظيم الدولة الاسلامية على حسابها على تويتر .

وكانت لوبان قامت في كانون الأول/ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها “هذه هي داعش”!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.

وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على “المقارنة المشينة” التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي “بي أف أم تي في” و”راديو مونتي كارلو” بين المجموعة الجهادية والجبهة الوطنية. (AFP-DPA)

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