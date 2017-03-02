الدولار يقفز وسط توقعات بقرب رفع الفائدة الأمريكية

سجل الدولار أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد تصريحات تصب في صالح رفع الفائدة الأمريكية من اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الثلاثاء عززت التوقعات بقرب تشديد السياسة النقدية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي – وهو أحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي – إن مبرات تشديد السياسة النقدية “أصبحت أكثر إلحاحا.”

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن رفع أسعار الفائدة مطروح على الطاولة بقوة لدراسته بجدية خلال اجتماع مارس آذار في ظل التوظيف الكامل وتسارع نمو التضخم.

وارتفع الدولار 0.6 بالمئة أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى 101.73 بعدما سجل في وقت سابق 101.97 في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني.

وقفز الدولار 1.05 بالمئة أمام العملة اليابانية ليلامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 114.04 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني والدولار الكندي أمام العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 20 يناير كانون الثاني. (REUTERS)

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