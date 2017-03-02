العقوبة تنتظر بيكيه و رئيس فياريال بسبب انتقادهما التحكيم

أبدت لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم استنكارها من التصريحات التي أطلقها كلا من جيرارد بيكيه مدافع نادي #برشلونة وفيرناندو رويج رئيس نادي فياريال، بشأن طاقم تحكيم مباراة الغواصات الصفراء ضد ريال مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز مثير لريال مدريد بنتيجة 3-2 بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل والتي كان أبرزها احتساب ركلة جزاء للفريق الملكي بعد ارتطام الكرة بيد برونو سوريانو لاعب فياريال، ونفذها كريستيانو رونالدو مدركا التعادل.

وانتقد بيكيه حكم المباراة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير في المعاملة بين برشلونة وريال مدريد.

من جهته فجر رئيس نادي فياريال فيرناندو رويج مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ادعى أنه شاهد الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه أمام ريال مدريد، وهو يحمل حقائب عليها شعار النادي الملكي بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، في تلميح منه إلى وجود شبهة تورط ريال مدريد في دفع رشاوي للحكام.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بصدد فتح تحقيق رسمي بشأن تلك التصريحات المثيرة، وفي حالة ثبوت تلك التهم من المنتظر أن يتم توقيع عقوبات على الطرفين.

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