الليرة التركية تنخفض 1 % مقابل الدولار بسبب ” الوضع في سوريا “

قال متعاملون إن الليرة التركية انخفضت أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ 15 فبراير شباط في أداء أسوأ بكثير من سائر عملات الأسواق الناشئة مما قد يرجع جزئيا إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بالوضع في سوريا.

وبحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 3.6985 ليرة للدولار متجاوزة بذلك أدنى مستوى خلال اليوم 3.70 ليرة. ووصلت الليرة لمستوى متدن قياسي عند 3.9417 ليرة في يناير كانون الثاني قبل أن تعاود الصعود.

وقال متحدث باسم جماعات معارضة سورية إن الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المتحالفة معه هاجموا قرى تسيطر عليها قوات تدعمها الولايات المتحدة بالقرب من مدينة منبج في شمال سوريا يوم الأربعاء في تصعيد للحملة العسكرية التركية هناك.

وهناك حالة من الضبابية السياسية في تركيا قبيل استفتاء مزمع يوم 16 أبريل نيسان بشأن تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وبلغ العائد على السندات التركية لأجل عشرة أعوام 11.01 بالمئة يوم الخميس ارتفاعا من 10.91 بالمئة يوم الأربعاء. (REUTERS)

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