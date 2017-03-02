بارتوميو : كنت على علم بقرار إنريكي

أقر رئيس نادي #برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، بأنه كان على علم بقرار رحيل مدرب الفريق، #لويس_إنريكي، منذ عدة أيام.

وقال رئيس “البلاوغرانا” في تصريحات لوسائل إعلام تابعة للنادي: “التقييم الذي يجب أن نقوم به في الوقت الحالي أن نكون سعداء بالعمل الذي قدمه وبما لم يتم تقديمه، نقبل قرار المدرب وندعمه بشكل تام حتى ينتهي عقده”.

وكان لويس إنريكي أعلن خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام سبورتنغ خيخون، والتي انتهت بفوز البرسا بنتيجة (6-1) على ملعب الكامب نو أنه سيرحل عن تدريب “البلاوغرانا” بنهاية الموسم.

كما أشار بارتوميو إلى أن إنريكي سبق وألمح للمسؤولين الكبار عن اللعبة بالنادي، ألبرت سولير وروبرتو فرنانديز، خلال الصيف الماضي عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وقال في هذا الصدد: “الآن سنكف عن التكهنات وعلينا فقط التركيز في المنافسات التي نحن بصددها، أمامنا عمل كبير في البطولات التي ننافس عليها وعلينا أن نكون جاهزين”.

كما أشار إلى أن إنريكي “مدرب كبير”، وأنه أبلغ اللاعبين بقراره هذا عقب المباراة : “اللاعبون يشعرون بالحزن الشديد، جلب لنا نجاحات كثيرة واللاعبون يشعرون بحافز كبير”.

وحول الأسماء المرشحة لتدريب الفريق خلفاً لإنريكي، قال بارتوميو بوضوح: “سنعمل في هذا الملف بهدوء وبتعقل، وسنعلن عن اسم المدرب الجديد بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، سنكون حذرين ولكن علينا الآن أن ندعمه بقوة”.

كما أثنى الرئيس على العمل الذي قام به إنريكي خلال العامين ونصف الذين قضاهما مع الفريق حتى الآن، مبرزاً: “فاز بثمانية ألقاب من إجمالي 10، وما زال أمامنا 3 ألقاب أخرى هذا الموسم، الأمر ما زال مستمر ولم ينته بعد”.

ومنذ جلوس إنريكي على مقعد المدير الفني للبرسا في صيف 2014، قاد الفريق الكاتالوني في موسمه الأول للتويج بالثلاثية (الليغا والكأس ودوري الأبطال) قبل أن يحافظ على لقبي الليغا والكأس في الموسم التالي، والفوز بالسوبر الأوروبي في عام 2015 ومونديال الأندية في نفس العام وكأس السوبر الإسباني العام الماضي. ( EFE )

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