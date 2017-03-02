بعد استجواب 361 شخصاً .. ألمانيا : القبض على لاجئ سوري قاصر متهم بارتكاب جريمة مروعة !

ألقت الشرطة الألمانية الأربعاء القبض على لاجئ سوري بتمهة القتل واصدرت النيابة العامة أمرا بإعتقال الشاب السوري وإبقائه في الحجز.

جاء ذلك علي خلفية مقتل امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً في مدينة كوتبوس في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وذكرت صحيفة “لوسيتسر روندشاو” نقلا عن سلطات المدينة بأن الأمر يتعلق بلاجئ سوري شاب، ويضيف ذات المصدر أن المتهم، الذي كان وقت حدوث الجريمة في عمر 17 عاما.

وحسب موقع صحيفة “نيبدر لاوزيتز” كانت المسنة المتقاعدة غيردا كروجر قد تعرضت لعملية قتل في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم ومنذ ذلك الحين والسلطات تبحث عن الجاني، وقد تم إستجواب حوالي 361 شخص وتلقت الشرطة 47 إفادة من شهود.

وحسب لجنة التحقيق في عملية القتل فإن الشاب السوري والضحية كان يعرفان بعضهما البعض، لكن السلطات لم تكشف بعد عن دوافع القتل.

وقد وصل المتهم عام 2015 إلى ألمانيا برفقة ولي أمر وسجل في دورة اندماج، حسب “نيبدر لاوزيتز”.

وفي تعليق له على الجريمة قال هولغر كيلش، عمدة بلدية مدينة كوتبوس: “باسمي وباسم أعضاء مجلس البلدية أطالب من سكان كوتبوس الحفاظ على الهدوء. نعرف ان أصل الجاني المفترض سيثير مشاعر الغضب لدى الكثيرين. لكن وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن فالأمر يتعلق بشاب استغل بشكل وحشي ومشين روح الضيافة والانفتاح والتسامح في مدينة كوتبوس”.

وأضاف عمدة المدينة أنه لا يجب “تعميم الإشتباه بحق كل اللاجئين”. (Deutsche Welle)

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