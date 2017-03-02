بيع ” الهواء ” الجبلي السويسري بـ 167 دولار فقط !

لا شك أن استنشاق الهواء الجبلي السويسري النقي أمر رائع للغاية، ولكن هل ستدفع 167 دولارا للحصول على هذه الميزة الخاصة؟ شركة بيع عبوات الهواء تعتقد أن الأمر يستحق أكثر من ذلك.

بدأ، جون غرين، بإنشاء الشركة التي تجمع وتشحن الهواء النقي من جبال الألب السويسرية إلى جميع أنحاء العالم، لأولئك الذين يحتاجون الهواء النقي.

ووعدت الشركة الزبائن، بأنهم سيشعرون بالنضارة والحيوية، مع الحصول على جرار الهواء النقي المختومة، والمعبأة مباشرة من “مكان سري” في #جبال_الألب السويسرية.

ونشر موقع الشركة الآتي بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “يمكنك فتح العبوات الجليدية الباردة من الهواء السويسري النقي، أو ربما الاحتفاظ بها كنوع من الذكرى أو للاحتفال في وقت لاحق”.

وتأتي عبوات الهواء مع شهادات موقعة، ونظام تحديد المواقع الدقيق الذي يشير إلى مكان جمع الهواء السويسري، ووعدت الشركة بأن 25% من سعر هذه العبوات، سيذهب لصالح الجمعية الخيرية “World Vision”.

وجاء في الفيديو الترويجي الموجود على الموقع: “إذا كنت موجودا في بلدة ملوثة بدخان الديزل، فنحن سنزودك بالهواء النقي الجبلي”.

وذكر الموقع أن تنفس الهواء النقي على جبال الألب، يعتبر سحرا لا مثيل له، ويُشعر الإنسان بأنه ولد من جديد.

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