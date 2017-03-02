تونس : زوار حديقة حيوانات يقتلون تمساحاً رمياً بالحجارة

نشر موقع بلدية #تونس العاصمة، صورة لتمساح قتل بحديقة البلفدير بالعاصمة تونس من قبل زوار.

وبحسب موقع البلدية، فقد أقدم عدد من الزوار بحديقة الحيوانات البلفيدير بتونس العاصمة، برشق تمساح بالحجارة، على مستوى الرأس، مما تسبب له في نزيف دموي داخلي، أدى إلى وفاته على عين المكان.

أشعلت صورة التمساح، وهو في دمائه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط دعوات كبيرة من ناشطي هذا الموقع، الى السلطات التونسية تطالبه بضرورة التحرك بسرعة قصد تتبع من قام بهذه “الجريمة”.

عدد كبير من زوار حديقة البلفدير بالعاصم أكدوا لقناة العربية أن هذا الفضاء أصبح متروكا من قبل البلدية، وأن حديقة الحيوانات تكاد تصبح بلا حيوانات، فضلا عن تكدس الأوساخ والفضلات.

كما أضافوا بأن هذا الفضاء الذي يمثل المتنفس البيئي والصحي الوحيد للعاصمة تونس تحول خلال السنوات الأخيرة الى “وكر” يرتاده المتسكعين والشباب من اصحاب السوابق الاجرامية، ما جعل الزوار وخاصة من العائلات يهجرونه وهو الي كان في السابق يعد بمثابة “رئة” للعاصمة تونس وأحوازها.

عكس السير