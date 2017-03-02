جريمة صادمة في ألمانيا : رجل يعتقد أنه تركي يغتصب ألمانية و يتسبب بإصابتها بالإيدز و بالتهاب الكبد الوبائي !

قال موقع هافينغتون بوست بنسخته الألمانية، إن جريمة اغتصاب إمرأة هزت مدينة كريلزهايم الصغيرة في ولاية بادن فورتنبيرغ، بألمانيا.

وفي التفاصيل التي ترجمها عكس السير، فإن إمرأة شابة (30 عاماً) كانت ضحية عملية اغتصاب ليلة يوم السبت الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المرأة تعرفت على المغتصب في تلك الليلة بإحدى الحانات، حيث كان يجلس مع مجموعة من الأشخاص ويتحدث معهم على باللغة التركية (على الأغلب).

وعرض الرجل عليها إيصالها إلى المنزل فوافقت على ذلك، لكنه ذهب بها إلى مكان آخر، واغتصبها في موقف سيارات.

وأظهرت التحاليل بعد حادثة الاغتصاب، أن الضحية أصيبت بمرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

وأصدرت الشرطة مذكرة بحث، وطالبت من يملك معلومات عن الحادثة أو الجاني التواصل معها، وقالت إنه يبلغ من العمر بين 40 و50 عاماً، طوله 165 سم، ذو شعر يكسوه الشيب، ولغته الألمانية سيئة.

عكس السير