جنرال بريطاني : على تركيا التركيز على التصدي لـ ” داعش ” بدلاً من مهاجمة منبج

دعا نائب قائد التحالف الدولي ضد داعش الجنرال البريطاني روبرت جونز تركيا إلى التركيز على مهمة التصدي لتنظيم داعش بدل مهاجمة مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ويأتي كلام جونز بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخطوة الجديدة لعملية “درع الفرات” بعد السيطرة على مدينة الباب ستكون مدينة منبج، وذلك لطرد قوات سورية الديموقراطية منها.

ودعا الجنرال البريطاني في لقاء مع صحافيين على هامش اجتماع استضافته وزارة الخارجية البريطانية بمشاركة 38 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الدولي، إلى ضرورة التركيز على التصدي لداعش.

وأشار إلى أن التنظيم المتطرف “هُزم في مدينة منبج التي تخلصت من هذه الآفة”، مؤكداً مواصلة العمل مع تركيا وبقية الحلفاء على “الهدف الوحيد المتمثل في هزيمة داعش”.

ولفت جونز إلى أن “شركاءنا في سورية، قوات سورية الديموقراطية، يقومون بعزل الرقة عاصمة داعش المعلنة واستعادوا مساحات شاسعة من الأرض”.

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