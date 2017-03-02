حجم صادم لحصوة في مثانة مريض تركي

أظهرت صورة نشرها طبيب حصوة ضخمة تكونت داخل مثانة مريض مسببة له آلاما فظيعة، وتطلب الأمر عملية جراحية من أجلها إخراجها من جسمه.

وبحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، فقد نشر الطبيب التركي أوكتاي أوزمان صورة الحصوة على موقع يتبادل فيه الأطباء صورا تتعلق بعملهم.

وقال أوزمان إن مريضا ( 63 عاما) جاء إليه في حالة يرثى حاله واشتكى من آلام في الحوض مع تبول بطيء للغاية فضلا عن دم في البول، وأظهرت الفحوص أن المريض يعاني من بروستاتا متضخمة.

وبلغ حجم الحصوة 4X4 سنتمتر، ويعتبر حجم هذه الحصوة كبير للغاية واحتاج أمر إخراجها إلى عملية وفقاً لقناة سكاي نيوز ، في حين أن الحصوة التي يبلغ حجمها 1 سم يمكن أن تخرج مع البول.

وتتكون الحصوة من مجموعة معادن في المثانة عندما لا يتم إفراغ الأخيرة بصورة كاملة.

وطبقا لورقة بحثية نشرت في مجلة أمراض النساء والتوليد، فإن نسبة إصابة الرجال بهذه المشكلة تبلغ 95 في المئة.

وعندما يتقدم الرجال في العمر فإن البروستاتا تكبر بسبب التغييرات الهرمونية، ويجدون صعوبة في إ فراغ المثانة الأمر الذي يؤدي إلى تكون الحصوات.

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