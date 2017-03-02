خسائر ليفربول في 2016 تفوق 32 مليون يورو

اعلن نادي #ليفربول الانكليزي لكرة القدم الاربعاء ان خسائره في 2016 بلغت 32,2 مليون يورو (19,8 مليون جنيه استرليني) مع ارتفاع رقم اعماله الى 354 مليون يورو (301 مليون جنيه).

وكان ليفربول اعلن عن ارباح بلغت 1,2 مليون يورو في 2014 مقابل خسائر مرتفعة وصلت الى 58,3 مليون يورو في 2013.

واعتبر المدير العام للنادي الانكليزي اندي هيوز في بيان صحافي ان “هذه النتائج تظهر التطورات المالية الكبيرة التي تحققت في السنوات الست الاخيرة في اشراف مجموعة (فينواي سبورتس غروب) بفضل الاستثمارات التي وظفت في الفريق والملعب على حد سواء”.

واضاف “الارتفاع في رقم الاعمال من 348,3 الى 354 مليون يورو يعطي دفعة جديدة للوضع المالي للنادي رغم ارتفاع كلفة الانتقالات واجور اللاعبين ونفقات وكلائهم”.

وحصل ليفربول على توقيع 12 لاعبا في موسم 2015-2016، ودفع مبلغ 37,5 مليون يورو لقاء الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، و34 مليون يورو للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ومنذ شرائها النادي في 2010، ورثت المجموعة الاميركية ديونا باهظة من المالكين السابقين فعمدت الى اعادة هيكلة شاملة لتفادي الافلاس.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في التصنيف المالي لشركة ديلويت، وهو الوحيد بين الاندية العشرة الاولى في هذا التنصيف الذي لم يشارك في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وفي موسم 2015-2016، اكتفى ليفربول بالمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث خسر النهائي امام اشبيلية الاسباني 1-3، وانهى موسمه في المركز الثامن محليا فغاب عن المسابقات الاوروبية. ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق مركز واحد عن آخر المتأهلين الى دوري ابطال اوروبا. ( AFP )

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