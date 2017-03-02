دراسة : ارتفاع نسبة البول بأحواض السباحة في كندا

أفاد باحثون كنديون يراقبون مستويات البول في أحواض السباحة انهم اكتشفوا نتائج مزعجة فيما يتعلق بارتفاع تلك المستويات.

وطور الباحثون في #جامعة_ألبرتا اختبارا لقياس كمية البول وأخذوا أكثر من 250 عينة من 31 من أحواض السباحة والأحواض الساخنة في مدينتين كنديتين.

وأظهرت النتائج أن أي حوض سباحة كبير يحتوي على 830 ألف لتر من المياه أي ثلث أي حوض أولمبي يحتوي على 75 لترا من البول وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، في حين يحتوي أي حوض سباحة أصغر حجما على 30 لترا.

وتقول الدراسة التي نشرت في دورية رسائل العلوم البيئية والتكنولوجية إن الإنسان يفرز “مجموعة متنوعة من الكيماويات” في المياه الترفيهية من خلال سوائل الجسم وتبرز أنباء منفصلة عن تغير لون المياه خلال الليل في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 الحاجة لمراقبة جودة المياه.

وتقول الدراسة إن البول معقم في حد ذاته لكن وجوده في أحواض السباحة يمثل قلقا على الصحة العامة لأنه يمكن أن يختلط بالمواد الكيماوية في الحوض ويضر بصحة السباحين.

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