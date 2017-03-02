رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا : محققونا سيتقاسمون قائمة بأسماء مجرمي الحرب مع هيئة ادعاء في جنيف

قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق للأمم المتحدة بشأن سوريا الأربعاء إن محققي المنظمة الدولية سيتقاسمون قائمة بأسماء مجرمي الحرب المشتبه بهم مع كيان تابع للأمم المتحدة أشبه بهيئة إدعاء تشكل في جنيف.

وقال في مؤتمر صحفي بعد أن أعلنت اللجنة تقريرها بشأن الجرائم التي ارتكبها طرفا القتال أثناء سقوط حلب “نحن منفتحون تماما.. بالطبع سنتقاسم القائمة بأسماء الجناة”.

وردا على سؤال عن عدم نسب اللجنة أي جريمة حرب محددة للقوات الروسية التي تستخدم نفس الطائرات التي تستخدمها الحكومة السورية في الضربات الجوية قال “سنواصل التحقيق وسننسب (المسؤولية) إذا وعندما نثبت ذلك”.

عكس السير