رئيس مجلس الأمن : لن ندع بشار الأسد يفلت بلا حساب بعد قصفه المدنيين بالكيماوي

قال رئيس مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.

وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد علي استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم”.

وشدد السفير البريطاني، الذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري اعتباراً من الأربعاء، على “مواصلة العمل مع زملائنا داخل المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيميائية ولن تفلت أي دولة أو أي أحد استخدم تلك الأسلحة”.

وأضاف قائلا: “هناك زملاء أساءوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد (يقصد روسيا والصين)، كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي (مصر وإثيوبيا وكازاخستان امتنعت عن التصويت)، وقد ثبت استخدام الأسد لتلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة”.

وأمس الثلاثاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار كان يفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد وتورطت باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الحالات التي تحققت منها آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروفة باسم “جيم”.

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن المسار، الذي يمكن اتخاذه خاصة وأن “الطريق مسدود” داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني المشترك، قال السفير البريطاني: “هناك بعض الأفكار التي نقوم بدراستها حالياً، وهي تتعلق بإمكانية إحياء بعض البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي تمت إعاقته أمس، ونحن ندرس ذلك حالياً”، من دون توضيح.

وقال إن مبعوث الأمم المتحدة إلي سوريا استيفان دي ميستورا يعتزم تقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس/آذار الجاري، كما سيعقد المجلس اجتماعين آخرين بشأن سوريا يومي 22 و30 من الشهر نفسه. (ANADOLU)

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