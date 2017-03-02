راموس : لم نتحدث عن الحكام .. و إنريكي لا يعنينا

أكد قائد #ريال_مدريد #سيرجيو_راموس، أن “فريقه لم يتحدث عن أداء الحكام خلال مباراته أمام لاس بالماس امس الاربعاء ، رغم أنهم أضروا به، كما أنه لم ينشر تغريدات في إشارة إلى تصريحات مدافع برشلونة جيرارد بيكيه على تويتر، والتي ندد فيها بمساعدة الحكام للنادي “الملكي”.

وقال راموس عقب المباراة التي أقيمت في الجولة 25 من الدوري الإسباني وانتهت بالتعادل (3-3): “لن نتحدث عن الحكام، ولن ننشر تغريدات، نمضي قدماً في طريقنا”.

وعلق راموس على تصريحات زميله مارسيلو الذي قال إنه في الملعب لا يفعلون ما يتحدثون بشأنه قبل المباراة وأوضح: “عندما تكون النتيجة سلبية يكون من السهل دائماً الحديث، يجب الحفاظ على الهدوء، مارسليو يشير إلى أننا نتخذ قرارات ولكن الأمور لا تسير كما نخطط لها”.

وأضاف: “نحن نتدرب بهدف تحسين الجوانب التي نقدمها بشكل سيئ، طرد غاريث بيل جعلنا نلعب بنقص عددي، وبالتالي الإرهاق كان الضعف وخرجنا بنقطة من مباراة سيئة”.

واعتبر راموس أن إحدى نقاط ضعف الريال أثناء المباراة، كانت المساحات الواسعة بين الهجوم والدفاع، قائلاً: “هم استطاعوا استغلال المساحات التي تركناها وفي الشوط الثاني كان الأمر صعباً بما إننا كنا نلعب منقوصين”.

وأضاف: “نعمل من أجل التحسن في لحظة من الموسم هامش الخطأ بها أقل، لم نعد في صدارة الليغا ولكن لدينا مباراة مؤجلة، كنا نود أن نحافظ على فارق نقاط مع برشلونة (المتصدر حالياً) ولكن علينا أن نمضي قدماً حتى يتمكن الفريق من التحسن”.

ولم يرغب راموس في التعليق على إعلان لويس إنريكي أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم قائلاً: “هذا لا يعنينا إطلاقاً، لدينا ما يكفينا ولا يسعنا التفكير في الآخرين”.

وبالتعادل فشل ريال مدريد في استعادة صدارة “الليغا” التي انتزعها منه في وقت سابق أمس برشلونة بفوزه (6-1) على سبورتنغ خيخون، ليتراجع “الملكي” للوصافة بـ56 نقطة مبتعداً بنقطة عن المتصدر، علما بأن “الميرينغي” له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو. ( EFE )

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