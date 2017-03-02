رحيل الكاتب و المترجم السوري ” عبد القادر عبداللي ” بعد صراع مع السرطان

توفي، يوم أمس الأربعاء، الكاتب والمترجم السوري عبد القادر عبداللي عن عمر ناهز الـ 60 عاماً، في مدينة أضنة التركية.

وجاءت وفاة عبداللي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

ويعتبر عبداللي المنحدر من مدينة إدلب، من أهم المترجمين من اللغة التركية إلى العربية.

وترجم عبداللي كتب عزيز نيسن وأورهان باموق، وقد تم تحويل رواية زوبك التي ترجمها لنيسن لمسلسل “الدغري” الشهير.

وكان الراحل الذي اختار الوقوف إلى جانب الشعب وثورته في وجه الظلم والاستبداد، قد حاز على ماجستير في الرسوم المتحركة من جامعة المعمار سنان في مدينة اسطنبول.

ولدى عبداللي العديد من المؤلفات كما كان يكتب مقالات في عدة صحف ومواقع عربية.

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