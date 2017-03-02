رونالدو لا يرغب في تعاقد ريال مدريد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم ريال مدريد، يرفض بشدة فكرة تعاقد النادي الملكي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن رونالدو لا يريد سماع أي شيء عن هذا الموضوع، ولا يرغب في رؤية مجرد ظل إبراهيموفيتش، في ريال مدريد.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام قليلة على التقارير الإسبانية أن أشارت إلى ان إدارة النادي الملكي تراقب عن كثب وضع العملاق السويدي مع ناديه مانشستر يونايتد، مضيفة في الوقت نفسه إلى أن زلاتان يرغب في خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد في حال فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش سبق له أن أبدى رغبته في اللعب لريال مدريد لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، عندما رحل عن الغريم التقليدي برشلونة، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وبحسب الصحيفة فإن صفقة إبراهيموفيتش مع ريال مدريد في حال تمت، ستتسبب في صدام عنيف داخل غرفة ملابس الفريق الملكي، خصوصا مع رونالدو وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، مشيرة إلى أن العملاق السويدي ربما سيكون اللاعب الوحيد الذي قد ينافس النجم البرتغالي.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش يقدم مستويات رائع مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه مطلع الموسم قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قاد الشياطين الحمر للتتويج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة.

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