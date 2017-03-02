” سناب شات ” تطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك

أعلنت شركة سناب صاحبة تطبيق “سناب شات” طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.

وحددت الشركة، الأربعاء، سعر السهم الواحد بـ 17 دولاراً، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة 24 مليار دولار.

وتهدف الشركة الناشطة في مجال التواصل الاجتماعي، إلى جني قرابة 3 مليارات دولار من عملية الاكتتاب التي طرحتها.

ويعلّق خبراء على طرح سناب أسهمها للاكتتاب العام، بأنه خطوة تهدف لزيادة مصادر التمويل، بعد تعاظم خسائر الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وبلغت خسائر شركة سناب في العام الماضي، 514.6 مليون دولار، بينما أحصت الشركة خسائرها في عام 2015، وقدّرتها بـ 372.9 مليون دولار.

وآخر شركة أمريكية في مجال التواصل الاجتماعي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، هي شركة تويتر في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، وحققت حينها 1.8 مليار دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة في نهاية اليوم 24 مليار دولار. (TRT)

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