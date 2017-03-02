شركة سويسرية عملاقة تقر بعقد ترتيبات ” غير مقبولة ” مع فصائل مسلحة و ” داعش ” لضمان أمن مصنعها في سوريا

أقرت شركة “لافارج هولسيم” السويسرية العملاقة لمواد البناء اليوم، بعقد ترتيبات “غير مقبولة” مع فصائل مسلحة في سوريا لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها في 2013 و2014.

واقرت المجموعة بأن فرعها المحلي الذي كانت تملكه في ذلك الحين شركة لافارج الفرنسية قبل اندماجها مع هولسيم السويسرية 2015 “سلم أموالا إلى أطراف ثالثة للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات”.

وتابعت المجموعة أن تحقيقا داخليا “لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الثالثة المعنية”.

وذكرت صحيفة “لوموند” التي كشفت المسألة في يونيو العام الماضي أن تنظيم الدولة الاسلامية كان من المستفيدين من هذه الترتيبات.

والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في أكتوبر 2016 بعد تقديم منظمات غير حكومية ووزارة الاقتصاد شكاوى لاتهامها بتمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد.

ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 وتم تشغيله عام 2011.

ومع تصاعد النزاع “طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين”، بحسب ما أوضحت المجموعة.

وتابعت أن “ذلك تضمن تهديدات لسلامة المتعاونين، وبلبلة في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته”.

وأقرت بأنه “بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة”.

وتابعت المجموعة أن “مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين”. (AFP)

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